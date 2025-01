Lokeren-Temse stoomt zich klaar voor belangrijke tweede seizoenshelft: "Het moet er deze maand 'boenk op' zijn"

Het is nog een weekje wachten tot het competitievoetbal opnieuw begint. Tijdens de winterstop bereiden veel ploegen zich dan ook voor op de tweede helft van het seizoen. Zo ook in Lokeren. Daar stond er dit weekend een oefenmatch op het programma, tegen Olympic Charleroi. In het eerste seizoen terug in het profvoetbal staat Lokeren-Temse momenteel op een tiende plaats, op vier punten van de degradatie. Tijd voor de balans op te maken met Koen Schockaert, die sinds dit seizoen mee de sportieve lijnen uittekent op Daknam.