Lokeren-Temse sluit perfecte week af met 2-0 tegen KVK Ninove

Goed nieuws voor atlete Nina Lauwaert vanuit de rechtbank van Brussel. In kortgeding is vandaag beslist dat de Koninklijke Belgische Atletiekbond ze vanavond nog moet voordragen als deelneemster voor het EK veldlopen in Dublin. Als dat niet gebeurt, dan moet er een dwangsom betaald worden van 10.000 euro per dag vertraging. Nina Lauwaert en Lisa Rooms waren onlangs de nummers 1 en 2 van de Crosscup in Roeselare. Na afloop vernamen ze tot hun grote verbazing dat dat niet volstond voor een selectie voor het EK veldlopen. Oneerlijk en ook discriminatie ten opzichte van de vrouwelijke atletes, reageerde Lauwaert furieus. In de hoop alsnog geselecteerd te worden, daagden beide dames de Belgische atletiekbond voor de rechtbank. En de rechter volgde de atleten in elk argument dat ze aanbrachten. Lauwaert laat weten zeer tevreden te zijn met deze beslissing.