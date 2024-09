Lokeren-Temse pakt eerste punt van seizoen tegen Patro Eisden

In de Challenger Pro League, heeft Lokeren-Temse vrijdagavond tegen Patro Eisden dan weer hun eerste punt van het seizoen gepakt. Na een nul op negen en zonder doelpunten, zijn het Brebels en Van Moerzeke die Lokeren-Temse twee keer op voorsprong brengen. Maar een penalty en een doelpunt van Ndior tien minuten voor tijd brengt Patro Eisden twee keer terug langszij. Zo eindigt de match op 2-2. Gemengde gevoelens na afloop, want de fusieploeg grijpt naast een eerste driepunter. Al is die vervelende nul nu wel van de tabellen.