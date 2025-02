Op Daknam pakte Lokeren-Temse zijn tweede overwinning onder coach Stijn Vreven. Het versloeg Club NXT, de beloften van Club Brugge, met 2-1. Door de 6 op 6 doet Lokeren-Temse een goede zaak in het klassement. Het is weg uit de degradatiezone en telt negen punten meer dan de laatste in de stand, Jong Genk. Dat is trouwens ook de tegenstander van volgende week.