Lokeren-Temse na vier jaar opnieuw in het profvoetbal: "We mogen ambitie hebben"

Lokeren-Temse staat aan de vooravond van de terugkeer naar het profvoetbal. Vier jaar na het faillissement is het klaar voor een avontuur in de Challenger Pro League. Enkele maanden na de promotie naar 1B, begint Lokeren-Temse er morgen aan op het veld van Club NEXT. Er is hard gewerkt om het team klaar te stomen voor profvoetbal. Zowel op als naast het veld. Er kwamen ook een tiental nieuwe spelers bij. Lokeren-Temse wil vooral een rustig seizoen draaien, maar coach Hans Cornelis is toch ambitieus.