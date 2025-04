Lokeren-Temse leeft ontspannen toe naar topaffiche tegen Zulte Waregem: "We doen nog mee voor de play-offs, dat is gewoon waanzin"

Lokeren-Temse kan zich zaterdag al plaatsen voor de Promotion Play-Offs. Het moet dan wel hopen dat de concurrentie verliest en Lokeren-Temse zelf wint. Dat wordt een grote uitdaging, want Zulte Waregem komt op bezoek. Het nummer twee in de stand. Een plekje in die eindronde voor de promotie naar 1A, zou sowieso al een onverhoopt succes zijn. Want begin dit jaar flirtte Lokeren-Temse nog met de degradatieplekken.