Op de slotspeeldag van de Challenger Pro League heeft Lokeren-Temse zich sportief geplaatst voor de eindronde. Al is het afwachten of het mag aantreden in de promotie play-offs, door de licentie die werd afgekeurd. Als de club in beroep gaat, mag het deelnemen aan de eindronde. Daarvoor heeft Lokeren-Temse nog tot woensdag. Later meer.

Lokeren-Temse won van Seraing met 0-4. Ntamack, Boonen, Nainggolan en Van Daele zorgden voor de doelpunten.