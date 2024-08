Lokeren-Temse krijgt bij terugkeer in profvoetbal pandoering van Club NXT

Nieuwkomer Lokeren-Temse had z'n debuut in de Challenger Pro League dan weer volledig anders voorgesteld. Op het veld van Club NXT verloor het met afgetekende 4-0-cijfers. Na twee promoties op een rij viert Lokeren-Temse z'n terugkeer in het profvoetbal, na vier jaar afwezigheid. Maar halfweg kijken de mannen van Hans Cornelis al tegen een 3-0-achterstand aan, na een doelpunt van Lynnt Audoor en twee van Furo. Na de rust herpakt de fusieploeg zich, maar in het slot van de wedstrijd volgt de definitieve doodsteek via Sem Audoor. Een pijnlijke pandoering voor de promovendus.