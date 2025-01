Lokeren-Temse kansloos onderuit op veld van Patro Eisden: 4-1

In de Challenger Pro League ging Lokeren-Temse zwaar onderuit op het veld van Patro Eisden Maasmechelen. Het begon nochtans goed voor de mannen van trainer Hans Cornelis. Halfweg de eerste helft wordt Ntamack de diepte in gestuurd en werkt na een mooie dribbel koeltjes af: 0-1 voor Lokeren-Temse. Meteen daarna kan Van Moerzeke de dubbele voorsprong op het bord zetten, maar zijn pegel spat uiteen op de lat. Daarna is het allemaal Patro wat de klok slaat. Voor de rust weten de troepen van coach Stijn Stijnen nog maar liefst 3 keer te scoren. Renson, Borry en de 16-jarige Loutfi zorgen voor 3-1 bij de rust. In de tweede helft kan Lokeren-Temse geen vuist meer maken. In de blessuretijd zet Van Landschoot na een perfecte de counter de 4-1-cijfers op het scorebord. En daarmee blijft Lokeren-Temse onderaan de stand hangen. Het mag nu 3 keer op rij voor eigen publiek aantreden.