Nog in Lokeren zijn de supporters van Lokeren-Temse van plan om een crowdfunding te starten voor Urbain Spaenhoven. De trainer werd vorige week aan de kant werd geschoven na de match tegen Westhoek. Sportief liep het allemaal goed voor Spaenhoven en Lokeren-Temse. De ploeg is op weg om te promoveren naar eerste nationale. Maar de coach beschikt niet over het juiste diploma om in eerste nationale te mogen coachen. Daarom werd de samenwerking noodgedwongen stopgezet. Spaenhoven kan wel naar de rechtbank trekken, om in kortgeding toch nog het gevraagde diploma te verkrijgen. Als het zover komt, dan zullen de supporters een crowdfunding opstarten om de coach financieel te steunen.