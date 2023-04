Heel wat koersliefhebbers zijn ongetwijfeld nog wat aan het nagenieten van alweer een spectaculaire Parijs-Roubaix gisteren. In de schaduw van de absolute wereldtop, vocht ook de rest van het peloton een duel uit met de kasseien om op de piste in Roubaix te raken. Wie daar ook mooi in slaagde, was Sander De Pestel uit Sint-Niklaas. De renner van Team Flanders-Baloise houdt ervan om over de kasseien te scheuren. Met een beetje pech, maar zonder kleerscheuren, reed hij gisteren z'n tweede Helleklassieker volledig uit.