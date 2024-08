Lokeren-Temse is realistisch en wil uit de problemen blijven, fans kijken uit naar eerste speeldag en naar ...

In het Daknamstadion in Lokeren werd gisteren de fandag gehouden van Lokeren-Temse. De club maakt zich op voor haar rentree in de Challenger Pro League. Want over twee weken speelt Lokeren-Temse, vier jaar na de doorstart, weer profvoetbal. Op 17 augustus opent Lokeren-Temse het seizoen tegen Club NXT. De club heeft de kern versterkt met een aantal nieuwkomers. En die werden gisteren voorgesteld aan de fans tijdens een signeersessie op de fandag.