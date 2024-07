Lokeren-Temse hervat trainingen met 9 nieuwe spelers: "Moet er nog iets bijkomen? Waarschijnlijk wel"

Op dit moment spelen de Rode Duivels hun achtste finale op het EK tegen Frankrijk. Maar ook in eigen land wordt er gevoetbald. Lokeren-Temse is vanmorgen begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vier jaar na de doorstart is de club terug in het profvoetbal. Na de promotie van twee maanden geleden heeft het clubbestuur niet stilgezeten. Er zijn maar liefst negen nieuwe spelers. De club kijkt dan ook vooruit met een gezonde portie ambitie.