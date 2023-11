Naar een reeks hoger dan, naar eerste nationale. Want daar blijft Lokeren-Temse de plak zwaaien. De mannen van Hans Cornelis, promovendus in de reeks, zijn aan een indrukwekkende reeks bezig: 35 op 39. Gisteren legden ze op Daknam ook Union Namur simpel over de knie: 3-1 werd het. In de stand komt enkel La Louvière nog in de buurt. De rest staat al op 10 punten of meer.