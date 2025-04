Lokeren-Temse gaat nog niet in beroep na misgelopen licentie voor 1A: "U moet ons even tijd geven"

In de reguliere competitie in 1B is het nog niet duidelijk of we nu één of twee streekploegen in de eindronde voor promotie zullen terugzien. SK Beveren, die zijn er sowieso bij, want Beveren eindigde vierde, daar hebben we het straks nog over. Lokeren-Temse, dat valt nog af te wachten, want zij hebben nog geen licentie voor 1A, en is het dus niet zeker of ze wel kunnen meedoen in die Promotion play-offs. De club bekijkt op dit moment of het tegen die beslissing in beroep gaat. Enkel als het dat doet, dan speelt het de eindronde. Daar hebben ze nog een paar dagen bedenktijd voor. Het wordt sowieso nog een juridisch steekspel, want ook Lierse wil de eindronde spelen.