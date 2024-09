Lokeren-Temse blijft onderaan in Challenger Pro League na nieuw verlies tegen La Louvière

Eén reeks lager, in de Challenger Pro League, is ook Lokeren-Temse er niet in geslaagd om punten te pakken. In het duel met die andere promovendus, La Louvière, krijgt Lokeren-Temse wel kansen, maar scoren kan het niet. Mohamed Guindo opent na een halfuur de score voor de thuisploeg. En in de tweede helft maakt diezelfde Guindo er ook nog 0-2 van. Met een hakje lobt hij de bal over de verbouwereerde Brent Gabriël. Lokeren-Temse blijft zo steken op 1 punt en staat gedeeld laatste in het klassement.