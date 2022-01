Lokeren telt af naar BK veldrijden met nieuw logo

De sport dan, die beginnen we met veldrijden. Want aan Wout Van Aert was zoals verwacht helemaal niets te doen, deze namiddag in Middelkerke. Hij kroonde zich voor de vijfde keer tot Belgisch kampioen. Streekgenoot Michael Vanthourenhout, die in Wetteren woont, reed zich in het zand naar de zesde plaats. Meer succes bij onze streekgenoten was er in de jeugdcategorieën. En dan vooral bij de vrouwen. Twee jonge rensters hebben de Belgische titel veroverd. Bij de juniores dames won Xaydee Van Sinaey, uit Geraardsbergen. In de jongste categorie, bij de nieuwelingen, was het goud voor Shanyl De Schoesitter uit Waasmunster.