Lokeren opent openluchttentoonstelling Nick Ervinck in Park ter Beuken

Nog in Lokeren is de openluchttentoonstelling van kunstenaar Nick Ervinck geopend, in Park ter Beuken. Elke twee jaar organiseert de stad in het park een openluchtexpo, in samenwerking met de commissie kunstpatrimonium en de Kunstacademie. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van die commissie, is nu de expo van beeldend kunstenaar Nick Ervinck naar Lokeren gehaald. Van bij de start van de openluchtexpo's, begin jaren '80, heeft Lokeren altijd bewust gekozen voor hedendaagse kunst. De huidige expo, met als thema expansie in al haar vormen, loopt tot 2 oktober.