Politieke kopstukken wonen staatsbegrafenis van Miet Smet bij: "De Belgische politiek verliest een grande dame"

In de Sint-Laurentiuskerk in Lokeren is vanmorgen afscheid genomen van Miet Smet. Heel wat bekende gezichten, waaronder partijvoorzitter van cd&v Sammy Mehdi, Annelies Verlinden en Hilde Crevits, hebben een laatste groet gebracht aan hun partijgenote.

Smet overleed twee weken geleden op 81-jarige leeftijd. Ze was de weduwe van voormalig premier Wilfried Martens. De christendemocrate drukte haar stempel op de Belgische politiek in de jaren tachtig en negentig. Ze was staatssecretaris voor Leefmilieu en Gelijke Kansen en minister van Arbeid en Tewerkstelling. Smet richtte ook Vrouw & Maatschappij op, de vrouwenbeweging van cd&v. Ze staat te boek als een van de iconen van vrouwenemancipatie in België en een voorvechtster voor gelijke kansen.

