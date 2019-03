Ruben Apers, een beloftevolle wielrenner uit Vrasene, is aan de dood ontsnapt. Dat vertelt hij in een exclusief interview aan TV Oost Nieuws. Gisteren werd hij tijdens een koers in Doornik aangereden door een bestelwagen. Hij reed in een groep van 30 renners die zonder het te beseffen van het parcours waren geraakt. Een andere renner, Stef Loos, 19 jaar, overleefde de klap niet. Ruben Apers raakte zwaargewond en liep meerdere breuken op.