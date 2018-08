De kans is klein dat de Kleicross in Lebbeke volgend jaar nog zal doorgaan, want de vzw achter die cross is failliet verklaard. Dat is in het Staatsblad verschenen. De kleicross wordt elk jaar in februari gereden. Maar de laatste jaren komt er een pak minder volk kijken en zijn de inkomsten ook een pak lager. Enkele ploegen trokken in ons nieuws ook al aan de alarmbel, omdat ze hun startgeld van dit jaar nog altijd niet ontvangen hadden. Het faillissement betekent nu mogelijk de doodsteek voor de Kleicross. Vandaag was niemand van vzw De Klei bereikbaar voor commentaar.