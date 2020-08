Na 100 jaar sluit slagerij Annaert in Erondegem de deuren. Drie generaties stonden er achter de toonbank, maar gisteren was dat voor het laatst. Want kleinzoon Johan is onlangs zestig geworden en vond het stilaan tijd om een punt te zetten achter de familieslagerij. Zo blijft er in het dorp nog maar één beenhouwer over.