Lokeren legt rommelmarkt maandenlang stil na vaststelling van wantoestanden

In Lokeren is de zondagse rommelmarkt tijdelijk opgeschort nadat er meerdere inbreuken zijn vastgesteld. Na verschillende meldingen heeft de politie controles uitgevoerd. En bij meer dan 90 procent van de gecontroleerde standhouders is minstens één overtreding vastgesteld. Zowel rond wat er verkocht werd als wie er aan het verkopen was. Zeker tot 1 februari volgend jaar zal er geen rommelmarkt meer zijn aan het station. Tot dan krijgt de concessiehouder de tijd om zaken op orde te stellen bij de standhouders en een nieuw huishoudelijk reglement op te stellen.