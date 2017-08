Lokeren legt Kroatisch international Jacov Filipovic vast

Jasper De Buyst heeft in Zottegem de 82ste Grote Prijs gewonnen. Dat is een wielerwedstrijd voor de elite. De Ledenaar haalde het in de spurt van een andere streekgenoot, Joeri Stallaert uit Denderbelle. Kenny Dehaes werd derde. Een groepje van 15 renners was er in de laatste ronde vandoor gegaan, maar hun ontsnappingspoging strandde op twee kilometer van de streep. Een uitgedund peloton, met zo'n 50 renners ging naar de finish. En daar had Jasper De Buyst van Lotto-Soudal de snelste benen. Het is na de Heistse Pijl en een rit in de Ronde van Wallonië zijn derde zege van dit seizoen.