Nieuws Lokeren heeft locatie voor nieuwe brandweerkazerne

Op de hoek van de Haarsnijderslaan en de Strijkerstraat. Daar komt de nieuwe brandweerkazerne van Lokeren. De bouwwerken starten al in de loop van volgend jaar. Nu staat de kazerne nog in de Pompiersstraat. Het gebouw dateert van 1985. Het is ondertussen te klein en ook de ligging in het centrum van de stad is tijdens de spits zeker niet optimaal. Het perceel waarop de nieuwe kazerne komt is al eigendom van de stad. Daardoor zal er snel met een ontwerp en met de uiteindelijke bouw begonnen kunnen worden.