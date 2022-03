Lokeren en Moerbeke hebben intentie om te fusioneren: "We zijn natuurlijke partners"

De stad Lokeren en de gemeente Moerbeke hebben de intentie om te fusioneren. Dat hebben de beide besturen zopas bekend gemaakt op een persconferentie in Moerbeke. De operatie moet rond zijn tegen 2025. Beide burgemeesters benadrukken dat de beslissing nog niet definitief is. Er moeten eerst nog wat tussenstappen genomen worden. De nieuwe fusiestad zal een thuis bieden aan bijna 50.000 inwoners en een oppervlakte van meer dan 100 km² bestrijken. De fusie is verrassend omdat de gesprekken in de luwte hebben plaatsgevonden. Maar onverwacht is ze niet. Moerbeke en Lokeren werken al op vele vlakken zeer goed samen. Ze delen samen het zorgbedrijf Sakura en Het Huis van het Kind. Stad en gemeente werken goed samen in het kader van IDM en Interwaas en ze vinden elkaar in vele dossiers. Vanaf dit jaar delen ze ook een nieuwe Woonmaatschappij. De fusie betekent ook een financiële opsteker. Steden en gemeentes die nu vrijwillig in een fusieverhaal stappen, kunnen rekenen op een forse schuldovername van 500 euro per inwoner. Voor Moerbeke en Lokeren samen gaat de schuldafbouw over bijna 25 miljoen euro. Later meer in het TV Oost Nieuws en op tvoost.be.