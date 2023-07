Lokeren: brandweer en politie zoeken tevergeefs uren naar vermiste naakte man

In Lokeren is vannacht urenlang gezocht naar een naakte man. Langs het jaagpad van de Durme merkte een fietser een naakte man op op een bankje. Hij reed verder, maar omdat hij de situatie zo vreemd vond keerde hij terug. Daar bleek de persoon verdwenen te zijn. De fietser belde de hulpdiensten, omdat de kans bestond dat de man in het water was gevallen. De brandweerzone kwam massaal ter plaatse en doorzocht het gebied, een afgelegen plekje tussen de N47 en het natuurgebied Molsbroek. Het zette zelfs duikers in. Er werd tot drie uur 's nachts gezocht, maar niemand werd aangetroffen.