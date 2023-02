Lokeren: auto met vijf jongeren belandt in gracht, één inzittende zwaargewond

Aan de Gentsesteenweg in Lokeren zijn afgelopen nacht vijf jongeren gewond geraakt nadat hun auto van de weg afging. Eén man, een twintiger uit Lokeren zelf die nog maar net z'n rijbewijs had, is er erg aan toe. De auto botste eerst tegen een duiker en bleef vervolgens in de gracht steken. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De man uit Lokeren en een inzittende vrouw werden zwaargewond overgebracht naar het UZ Gent. Drie anderen werden voor verzorging overgebracht naar het Sint-Blasius in Dendermonde. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Vermoedelijk ligt onaangepaste snelheid aan de basis van het ongeval.