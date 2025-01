Lokeren: Auto belandt op flank na aanrijding, vrouw zwaargewond

In de Hillarestraat in Lokeren is gisterennamiddag een vrouw zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Twee voertuigen raakten met elkaar in aanrijding op Heiende rond twee uur in de namiddag. Hoe dat is kunnen gebeuren, is onduidelijk. Een van de auto’s kantelde door de aanrijding en raakte daarbij ook een geparkeerd voertuig. Een vrouw raakte zwaargewond en moest door de brandweer uit de gekantelde wagen bevrijd worden. Twee andere betrokkenen raakten lichtgewond. De straat was door het ongeval een tijdlang afgesloten in beide richtingen.