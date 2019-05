Lokeren-advocaat Walter Van Steenbrugge: "Waasland-Beveren moet zakken"

En dan een nieuwe aflevering in dossier Proper Handen. Waasland-Beveren moet degraderen. Dat was de duidelijke boodschap van advocaat Walter Van Steenbrugge vanochtend tijdens zijn slot-pleidooi. De raadsman van Sporting Lokeren noemde Waasland-Beveren voorzitter Dirk Huyck een collaborateur. Een man die duidelijk bereid was om KV Mechelen te helpen om in eerste klasse te blijven. Eind deze week of begin volgende week volgt normaal gezien een uitspraak in de zaak. Als Waasland-Beveren verplicht wordt te zakken, dan speelt Sporting Lokeren volgend seizoen alsnog in eerste klasse.