Lokeraar en technisch directeur van Marokko Chris Van Puyvelde: "Eden Hazard moet altijd spelen"

Eendracht Aalst blijft het uitstekend doen in tweede nationale. De ajuinen wonnen gisterennamiddag overtuigend op het veld van Westhoek met 0-5. En die overwinning heeft Aalst grotendeels te danken aan Mitch Dekuyper. De West-Vlaamse spits was de man van de match, want hij scoorde maar liefst vier doelpunten. Twee in de eerste helft en twee in de tweede helft. Het is voor Dekuyper de eerste keer in zijn carrière dat hij in een competitiewedstrijd vier keer de netten doet trillen. Zaterdag ontvangt leider Eendracht Aalst de vierde in de stand, Sparta Petegem. Benieuwd of Dekuyper er dan ook vier keer weet te scoren.