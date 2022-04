Lokale politie Kruibeke/Temse vindt 22 gestolen fietsen terug

Zes minderjarigen zijn opgepakt naar aanleiding van de brand die vorige maand uitbrak in café 't Brouwershof in Zottegem. Dat meldt Het Nieuwsblad. De brand vernielde de bovenverdieping volledig en ook de rest van het gebouw liep zware schade op. Al snel wees alles in de richting van brandstichting. Getuigen hadden ook gemeld dat er in de buurt jongeren rondliepen met een bidon. Het zou gaan over 6 minderjarigen tussen de 13 en 17 jaar oud. Zij zijn nu voorgeleid voor de jeugdrechter in Oudenaarde. Twee van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De andere mochten onder strenge voorwaarden naar huis.