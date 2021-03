Lokale besturen met de handen in het haar rond noodopvang voor kinderen tijdens paaspauze en paasvakantie

In onze regio zijn er opnieuw drie scholen dicht door een corona-uitbraak. De deuren van basisschool Sint-Maarten Raffelgem Sint-Anna, de Sint-Martinusschool in Erpe en kleuterschool Klavertje 3 in Sinaai bleven vanmorgen allen gesloten. In Aalst zijn al zeker zeven leerkrachten besmet met corona. Door de uitbraak en het personeelstekort gaat de school meteen dicht tot en met de paasvakantie. In Erpe testten vijf leerlingen en een kleuterjuf positief. Het virus is daar uitgebroken in verschillende klassen. "We bevinden ons op een kantelpunt", zegt de directie. Vanmorgen werd er nog noodopvang voorzien, maar om een verdere verspreiding tegen te gaan, worden de twee afdelingen van de school al zeker voor één week gesloten. Tot slot is er ook een corona-uitbraak in kleuterschool Klavertje 3 in Sinaai. Ook daar moeten uit voorzorg alle kleuters, juffen en meesters thuisblijven.