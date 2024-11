Lokaal Bestuur Denderleeuw geeft negatief advies voor verdere ontginning Vlamovenkouter

In Denderleeuw heeft het gemeentebestuur nog maar eens een negatief advies gegeven voor de verdere ontginning van de Vlamovenkouter. De gemeente en ook de buurtbewoners verzetten zich daar al jaren tegen het verder ontginnen van de leemgrond, en tegen de gedeeltelijke heropvuling van de groeve. De NV Vandersanden Steenfabrieken had daartoe een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de deputatie van de provincie. Maar de aanvraag zou strijdig zijn met de gewestplanbestemming, zegt de gemeente. Het bestuur maakt zich bovendien ook grote zorgen over de mobiliteitsimpact, met name de tot 100 bijkomende vrachtbewegingen die er per dag zouden nodig zijn. Het dossier zit nu in handen van de provincie.