Lokaal Alternatief Zele mikt op participatie door middel van inspraakavonden

In Zele trekt ex-schepen en ex-OCMW-voorzitter Freddy Massart naar de kiezer als lijsttrekker van Lokaal Alternatief. De lijst is een samenwerking tussen de Lijst Massart en Zele Vlakaf, aangevuld met 17 nieuwkomers. Lokaal Alternatief wil een positief alternatief zijn voor de huidige meerderheid. De Zelenaars moeten meer inspraak krijgen en betrokken worden bij het beleid, onder andere via inspraakavonden en via digitale platforms. Daarnaast moet het circulatieplan in de gemeente herbekeken worden. De Zeelse woonwijken zijn nu teveel belast en een pak middenstanders verlaten de gemeente door het circulatieplan, zo beweren ze bij Lokaal Alternatief.