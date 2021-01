In Wetteren zorgt een groot LED-scherm met kerstwensen voor ophef. Op het scherm is een animatiefilmpje te zien over het traditionele kerstverhaal. Met een kerststal met daarin Maria en Jozef en het kindje Jezus. Volgens een ambtenaar van de gemeente is het filmpje té katholiek. Er werd zelfs even geopperd om het scherm te verwijderen. Maar het gemeentebestuur benadrukt dat dat nooit de bedoeling is geweest.