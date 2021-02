Een enorme uitgroei, gespleten punten of een volledig ontplofte coupe. Het zou allemaal weer verleden tijd moeten zijn. Want sinds dit weekend zijn de kappers opnieuw open, nadat ze begin november dicht moesten. De opluchting in de sector is enorm. Ze kan nu eindelijk de schaar zetten in heel wat coronacoupes. De kappers wisten dus meteen wat doen. Wij gingen eens kijken in Sint-Gillis-Dendermonde.