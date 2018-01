Lise Van Hecke stopt een jaartje met Yellow Tigers

De sport beginnen we met slecht nieuws vanuit het Quick Step-kamp: Ninovieter Laurens De Plus is op training in Zuid-Afrika aangereden door een vrachtwagen. De Plus, hier nog op training in het Spaanse Calpe 2 weken geleden, was in Zuid Afrika samen met de Tsjech Petr Vakoc op weg voor een trainingsrit, toen ze langs achter door een vrachtwagen werden aangereden. De Plus liep naast meerdere schaafwonden ook een lichte long- en nierkneuzing op. Hij wordt enkele dagen in het ziekenhuis gehouden ter observatie. Vakoc, ex-winnaar van de Brabantse Pijl, kwam er minder goed vanaf. Hij brak verscheidene ruggenwervels en zou vandaag al meteen geopereerd zijn.