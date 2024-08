Lisa Rooms uit Dendermonde niet geplaatst voor finale 5.000 meter op Spelen

Dan verhuizen we naar Parijs. Want de Olympische Spelen zitten erop voor Lisa Rooms uit Dendermonde. De hardloopster heeft zich vrijdagavond niet kunnen plaatsen voor de finale van de 5.000 meter. Ze eindigde als 15de in haar reeks. Enkel de eerste acht mochten verder naar de finale op maandagavond. Rooms is 28 jaar. Het is de eerste keer dat ze op de Spelen staat.