In Lebbeke ziet vanavond een nieuwe politieke beweging het levenslicht. Volt is de naam, en het is een pan-europese partij die al actief in 32 landen. In België staat de beweging nog in de kinderschoenen. Volt wil zich ver weg houden van de traditionele politieke partijen en tegenstellingen tussen rechts en links. Ze willen een beleid veel dichter bij de burger. Volt komt vooral op in de grote steden. In Lebbeke probeert Volt het voor het eerst in een kleinere gemeente. De beweging schuift 10 speerpunten naar voren, met mobiliteit als één van de belangrijkste. Met onafhankelijk gemeenteraadslid Gunther Van Haut en Tim Pollet, eerder al actief bij Groen, haalt Volt twee mensen met ervaring in de Lebbeekse politiek binnen.