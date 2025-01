Line-up van eerste festival van het jaar bekend: Niels Destadsbader maakt comeback op Festivel

Zanger Niels Destadsbader zal na een tijdelijke afwezigheid zijn comeback maken in Temse. Hij prijkt op de affiche van Festivel. Het eerste festival van het jaar pakt voor haar zesde editie uit met grote namen. Want ook Regi, Average Rob en Viktor Verhulst zijn van de partij op het vijfdaagse festival, van 23 tot en met 27 april. De ticketverkoop is deze ochtend gestart. Vanavond meer hierover in het TV Oost Nieuws om 18u30.