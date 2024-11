Lindsay De Vylder en Robbe Ghys nog altijd op kop in Lotto Zesdaagse Gent, na drie dagen koers

In het Gentse Kuipke staat het duo De Vylder - Ghys na dag drie nog altijd aan de leiding van de Lotto Zesdaagse. En zo ziet het er stilaan goed uit voor streekgenoot en wereldkampioen in het omnium, Lindsay De Vylder. Na drie dagen blijft hij leider met 195 punten. Maar de eindoverwinning is nog niet binnen. Ze worden op de hielen gezeten door de duo's Hesters - Gate en Thomas - Van den Bossche. En ook de Nederlanders Havik - Hoppezak volgen nog in dezelfde ronde. We zijn halfweg de Lotto Zesdaagse en het kan nog alle kanten uit.