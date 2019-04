En we blijven nog even in Beveren, meer bepaald in deelgemeente Kieldrecht. Daar is een kilometerslange omheining met stroom geplaatst rondom natuurgebied Putten-West. De elektriciteitsdraad moet vossen en andere dieren die op vogels jagen uit het gebied weren, zodat de weidevogels er rustig kunnen broeden. Vogels als de kieviet, de scholekster, de grutto en de tureluur planten zich hier voort. Soorten waarvan er de laatste jaren alsmaar minder gespot worden in Vlaanderen. Vandaar de investering in de omheining om deze soorten beter te beschermen.