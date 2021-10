Lindenlaanschool heropent deuren na corona-uitbraak

In Beveren is de afdeling lager onderwijs van de Lindenlaanschool een week gesloten. De beslissing werd genomen door burgemeester Marc Van de Vijver in samenspraak met het CLB, de medische experts voor het Waasland en het Agentschap Zorg en Gezondheid. De beslissing komt er omdat er een forse stijging is van het aantal positieve coronagevallen bij zowel leerlingen als leerkrachten. Er zijn nu al ruim dertig positieve gevallen in zowat alle leerjaren. Enkel de kleuterafdeling blijft voorlopig wel open. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws van 18.30 u.