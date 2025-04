In het volleybal heeft Lindemans Aalst gisteravond een grote stap gezet richting halve finales van de play-offs. Het won in sportcentrum Schotte overtuigend van Greenyard Maaseik met 3-0. Als ze vrijdagavond winnen in en tegen Maaseik, dan is die halve finale zelfs al een feit. Anders volgt zondag een allesbeslissende wedstrijd. Toch houden spelers en staf de voetjes op de grond.