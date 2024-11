In de Lotto Volley League heeft Lindemans Aalst gisteravond de topper tegen leider Tectum Achel naar zijn hand gezet. Het won in sportcentrum Schotte na een thriller met vijf sets. In de allesbeslissende tiebreak leek de zege naar de Limburgers te gaan, maar met de steun van het publiek kon Aalst de scheve situatie nog ombuigen.