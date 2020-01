En we blijven bij het baanwielrennen, want morgen begint in het Canadese Milton het WK G-baanwielrennen. Voor Diederick Schelfhout uit Erembodegem wordt het al z'n zevende opeenvolgende wereldkampioenschap. En op 2016 na was hij elk jaar goed voor een medaille. Een traditie die hij graag in ere wil houden. Schelfhout kwam in november nog zwaar ten val in de Zesdaagse in Gent. Toch voelt hij zich goed.