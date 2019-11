Er wordt al jaren over gesproken en binnenkort is het eindelijk zover. De oude en ondertussen spuuglelijke tribune achter het doel van Waasland-Beveren, aan de kant van de Klapperstraat, gaat tegen de vlakte. In de plaats komt er een spiksplinternieuwe te staan. Waasland-Beveren hoopt dat het de club een boost kan geven. De gemeente schenkt de gronden aan de projectontwikkelaar, maar krijgt daar wel wat voor in de plaats.