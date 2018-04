Sport Lindemans Aalst verliest, Knack Roeselare naar titelfinale

In het volleybal bij de mannen krijgen we nog opnieuw een titelfinale tussen de grote twee: Roeselare en Maaseik. Maaseik was al even zeker van de finale. Roeselare is dat sinds gisteravond nu ook. Het versloeg Lindemans Aalst met 3-1. Setstanden waren tweemaal 25-21, 15-25 en 26-24.