Lindemans Aalst stopt samenwerking met coach Idner Martins

Het was vandaag erop of eronder voor onze nationaal voetbalelftal op de wereldbeker in Qatar. En het heeft niet mogen zijn. De Belgen bleven steken op een troosteloos 0-0 gelijkspel tegen Kroatië. Op heel wat plaatsen in de regio verzamelden supporters weer voor de grote schermen. In Zottegem tekenden zowel Belgische als Kroatische supporters present. Zij kwamen samen in een speciale pop-up-bar, uitgebaat door een Belgisch-Kroatische familie. Het was nagelbijten voor beide kampen, al had Kroatië wel genoeg aan een gelijkspel om door te stoten naar de volgende ronde. En een gelijkspel is het ook geworden. De Rode Duivels mogen het vliegtuig naar huis nemen.